День отца в Петербурге будут отмечать в третье воскресенье июня

В 2019 году в Петербурге начнут отмечать День отца. Новый праздник в Северной столице утвердили власти города, сообщили в пресс-службе Смольного.

День отца ежегодно будут отмечать третье воскресенье июня. В следующем году он выпадет на 16 июня.

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В пресс-службе правительства Петербурга отметили, что официально праздник утвержден во многих странах и в нескольких регионах России.

«Необходимо поддерживать и развивать институт семьи разными способами, подчеркивать ценность и значимость и материнства, и отцовства в воспитании детей. Это отвечает вызовам времени, которые нашли отражение в инициативах нашего президента Владимира Путина по развитию демографической политики», – заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.