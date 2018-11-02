Подростка из Москвы задержали при расследовании взрыва в Архангельске, у него нашли бомбу

В Москве задержали подростка, у которого в рамках расследования теракта в Архангельске нашли взрывное устройство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным правоохранителей, подрывник из Архангельска связывался с 16-летним подростком из Москвы. В силовых структурах не уточнили, когда именно общались молодые люди.

Дома у москвича нашли взрывное устройство и компоненты для его изготовления. В настоящее время в отношении подростка проводятся следственные действия.

Взрыв у здания ФСБ в Архангельске произошел 31 октября. В результате инцидента погиб студент, который принес бомбу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте и незаконном хранении боеприпасов. В настоящее время сотрудники ведомства пытаются установить мотивы преступления.