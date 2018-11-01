Замминистра цифрового развития Волин: Рано или поздно нужно отказаться от блокировок в интернете

Замглавы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин заявил о неэффективности блокировки контента в интернете. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам чиновника, власти считают ограничения «уходящей натурой», поэтому рано или поздно от них нужно будет отказаться. Волин отметил, что все больше пользователей обходят блокировки, «даже не замечая, что они имеют дело с технологиями, позволяющими обходить блокируемый контент».

Замглавы Минсвязи подчеркнул, что жители Китая пользуются мессенджерами Telegram и WhatsApp, которые официально заблокированы в стране.

В конце лета 2018 года Волин заявил, что в интернете невозможно полностью что-либо заблокировать. «Это та данность, с которой надо жить», – добавил он.

Блокировка Telegram на территории России началась 16 апреля по решению Таганского районного суда Москвы. Власти ограничивали доступ к IP, с помощью которых мессенджер якобы может обходить блокировки. Несмотря на усилия чиновников, сервис продолжает работать при помощи VPN и прокси-серверов, а десятки посторонних порталов жаловались на сбои в работе из-за действий Роскомнадзора.

Telegram будет заблокирован до исполнения обязанности по передаче ключей шифрования ФСБ. Создатель мессенджера Павел Дуров не раз подчеркивал, что передать ключи шифрования невозможно из-за технических ограничений.

В августе Telegram изменил политику конфиденциальности сервиса. Теперь его руководство будет передавать властям данные о пользователях, которых подозревают в терроризме. Дуров отметил, что нововведения не касаются России, пока мессенджер пытаются заблокировать.