На юго-западе Петербурга появилась первая новогодняя елка

В Петербурге установили первую большую новогоднюю елку. Она появилась на юго-западе города на Неве, сообщили очевидцы в группе «Признавашки ДТП и ЧП».

Праздничное дерево установили на проспекте Маршала Жукова. Пользователи интернета отметили, что в прошлом году она появилась за полтора месяца до Нового года.

«Я еще свою не выносил, а тут уже новую наряжают», – пошутил один из комментаторов.

Петербуржцы отметили, что также заметили елки в Купчино и на улице Партизана Германа.

В начале осени в Смольном сообщили, что Северную столицу начнут украшать к Новому году с 27 октября. Последние ели в городе должны убрать до 28 февраля.