Против «ВКонтакте» подали первый иск из-за разглашения данных полиции

Сотрудница штаба Алексея Навального в Уфе Лилия Чанышева подала иск к соцсети «ВКонтакте» из-за разглашения администрацией сервиса личной информации правоохранительным органам. Об этом сообщает «Проект».

Активистка заявила, что сотрудники «ВКонтакте» раскрыли ее данные по запросу полиции. Чанышева считает действия незаконными – по ее словам, в запросе не было ссылки на расследование или доследственную проверку. Девушка собирается отсудить у соцсети компенсацию в 100 тыс. рублей.

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Юрист правозащитной организации «Агора» Дамир Гайнутдинов заявил, что правоохранители обосновал необходимость получения данных, сославшись на законы «О полиции» и «Об оперативно-розыскной деятельности», но этого было недостаточно.

По его словам, законы разрешают собирать информацию «исключительно в пределах своих полномочий» или в связи с расследованием преступлений или административных правонарушений.

Иск Чанышевой стал первым, который подали против «ВКонтакте» из-за разглашения данных. В последние несколько месяцев полиция не раз возбуждала уголовные дела на основании информации из социальной сети.