Патриарх Кирилл: Существует глобальный заказ на разрушение РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал действия Константинопольского патриархата на Украине глобальным заказом на разрушение «острова свободы», которым он считает Русскую православную церковь (РПЦ). Об этом он сказал на встрече с участниками фестиваля «Вера и слово», сообщает «Интерфакс».

«Ставки очень велики, и заказ на разрушение единства нашей церкви – это заказ, который имеет глобальное измерение. Это не просто борьба за юрисдикцию, это борьба за разрушение единственной мощной православной силы в мире. Когда мы говорим 150 миллионов, это действительно так», – отметил патриарх.

Он добавил, что «кому-то надо было нанести удар по этому острову свободы». Патриарх Кирилл подчеркнул, что называет так православие, потому что верующие «свободны от глобального оболванивания и господство чужих над нами мыслей».

Разрыв отношений между РПЦ и Константинополем произошел в середине октября. В понедельник, 15 октября, было принято решение о прекращении евхаристического общения, то есть канонического единства церквей. Оно позволяло их последователям беспрепятственно участвовать в таинствах в другой церкви.

Основанием для решения стало намерение Константинополя предоставить автокефалию украинской церкви, то есть признать Украину своей канонической территорией.

Теперь РПЦ и Вселенский патриархат не смогут проводить совместные богослужения. У прихожан РПЦ не будет возможности причащаться и совершать таинства в храмах Константинопольского патриархата.