Twitter хочет отказаться от кнопки «нравится»

Социальная сеть Twitter в ближайшее время собирается отказаться от кнопки «нравится». Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на основателя сервиса Джека Дорси.

Кнопка появилась в 2015 году. Она заменила функцию «избранное», которая позволяла добавлять твиты в закладки. Дорси отметил, что он не был поклонником «нравится».

В пресс-службе Twitter подтвердили, что в планах по улучшению сервиса есть возможность изменений кнопки в виде сердечка. В компании не поделились конкретными намерениями.

Ранее к Дорси обратился рэпер Канье Уэст. В личной переписке с создателем Twitter он отметил, что счетчики лайков и количества подписчиков негативно влияют на самооценку пользователей интернета. Дорси согласился с мнением Уэста.