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Картина дня: самовыдвижение Беглова, арест предполагаемого виновника аварии на ЗСД и переговоры СКА с НХЛ

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© Фото: gov.spb.ru

Темы дня

Как Беглов собирается участвовать в губернаторских выборах, кого обвинили в ДТП, в котором погибли восемь человек, и зачем петербургский ХК ведет переговоры.

Главной темой дня, согласно «Монитору», стала информация, что врио градоначальника Петербурга Александр Беглов планирует участвовать в выборах губернатора города в 2019 году как самовыдвиженец. Первыми об этом написали «Деловой Петербург» (09:20), Regnum (10:10) и «Невские новости» (11:00).

Александр Беглов собирается идти на выборы от партии «Единая Россия», сообщает РБК. Предполагается, что он воспользуется поддержкой ряда партий и общественный организаций, но будет действовать как самовыдвиженец.

Беглов был назначен на пост врио главы города 3 октября. Его предшественника, Георгия Полтавченко, президент РФ Владимир Путин назначил председателем совета директоров Объединенной судостроительной корпорации.

Второй темой, по версии «Монитора», стал арест предполагаемого виновника ДТП на Западном скоростном диаметре, в результате которого погибли восемь человек. Быстрее всех об этом рассказали «Мойка78» (15:20), «Фонтанка» (15:25) и «Деловой Петербург» (15:55).

Куйбышевский районный суд Петербурга отправил под стражу Ромуальдаса Ряпшаса, обвиняемого по делу об аварии. Ему инкриминируют «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

По версии следствия, Ряпшас ехал по ЗСД и превысил скорость, из-за чего потерял контроль над автомобилем и врезался в грузовик. Мужчина частично признал свою вину.

Инцидент на магистрали произошел 27 октября. В результате происшествия погибли пять женщин и три мужчины.

Третьей темой, по данным «Монитора», стали переговоры СКА о проведении матча с одной из команд НХЛ. Оперативнее всех об этом сообщили «Невские новости» (08:20) и «Мойка78» (09:00).

По словам вице-президента клуба Романа Ротенберга, СКА ведет подобные переговоры с момента создания КХЛ. Он подчеркнул, что в первую очередь проблемы связаны с деньгами.

«Мы хотели бы сыграть, предлагали в 2015 и 2017 годах, когда выигрывали Кубок Гагарина, сыграть с победителем Кубка Стэнли. Мы готовы играть, но на сегодняшний день это вопрос к НХЛ, которая пока не видит возможности для этого, вопрос упирается в деньги», – цитирует Ротенберга ТАСС.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Мойка78», «Невские новости» и «Фонтанка».

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