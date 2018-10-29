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В Петербурге к 100-летию комсомольского движения вскрыли капсулу с посланием из 1968 года

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© Фото: gov.spb.ru

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Комсомольцы полвека назад пожелали потомкам счастья в борьбе за идеологию.

В Выборгском районе Петербурга в день 100-летия со дня создания Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ) вскрыли капсулу с посланием от комсомольцев, заложенную в 1968 году. Она хранилась на территории завода «Красная заря», сообщили в пресс-службе районной администрации.

Торжественная церемония состоялась на Большом Сампсониевском проспекте, 60. В ней приняли участие ветераны, молодые петербуржцы и глава района Валерий Гарнец.

К присутствующим обратился Валентин Богданов, ветеран Великой Отечественной войны. «Мне, как и моим сверстникам, довелось вступить в Комсомол, когда было самое трудное время – в августе 1943 года. Так, в Выборгском районе я стал солдатом, здесь же меня приняли в эту организацию. Мы, ветераны надеемся, что наши традиции будет помнить и нынешняя молодежь», – сказал он.

«Мы счастливы тем, что с каждым днем все больше людей земли встают под знамена марксизма-ленинизма. Счастья и вам, товарищи! Счастья в борьбе», – передает РИА «Новости» слова из послания комсомольцев.

В администрации Выборгского района отметили, что в 1968 году также были оставлены капсулы на заводах «Карл Маркс», «Светлана» и «Климова», но их не смогли обнаружить.

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