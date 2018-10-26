Ветеранам добавят еще два дня бесплатного проезда в Петербурге

Врио губернатор Петербурга Александр Беглов предложил добавить ветеранам дополнительные льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Предполагается, что инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто смогут не платить в транспорте 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, и 8 сентября, день начала блокады Ленинграда.

В пресс-службе правительства Петербурга подчеркнули, что Беглов поддержал законопроект по просьбе ветеранов.

Ранее в Северной столице приняли закон, который расширил льготы на проезд в общественном транспорте. Блокадники и ветераны смогут воспользоваться бесплатным проездом 26 и 28 января, а также 7 мая. В настоящее время льготы действуют 27 января, в День снятия блокады Ленинграда, а также 8 и 9 мая.