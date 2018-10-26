В Смольном признали законным снос голубятни в Выборгском районе

В комитете по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга заявили, что голубятня на улице Асафьева, которую снесли в конце октября, была установлена незаконно. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент со сносом голубятни в Выборгском районе вызвал большой общественный резонанс. По словам местных жителей, рабочие жестоко расправлялись с птицами на глазах у детей. Ситуацией заинтересовалась прокуратура, которая обещала проверить информацию СМИ.

В ККИ отметили, что голубятня незаконно существовала с 1992 года. Ее демонтировали из-за жалобы, поступившей на портал «Наш Санкт-Петербург».

Чиновники подчеркнули, что хозяину сооружения Александру Чайковскому присылали уведомление о добровольном освобождении участка. За шесть месяцев он ни разу не появлялся в комитете.

Помимо этого, в Смольном добавили, что местные жители вызвали на место проведения работ полицейских, которые не выявили фактов жестокого обращения с животными.