На исторические здания Петербурга повесят информационные таблички

В Законодательном собрании Петербурга предложили устанавливать на исторических зданиях таблички с данными о годе постройки и архитекторе. С соответствующей инициативой выступили депутаты Денис Четырбок и Максим Резник.

Предложение поддержали на заседании комитета по законодательству правительства Северной столицы. Предполагается, что именно Смольный будет устанавливать информационные доски.

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Согласно законопроекту, таблички будут размещать на зданиях старше 40 лет, признанных объектами культурного наследия регионального значения.

Доски будут содержать только текст, портретов архитекторов и других изображений наносить на них не планируют.

«Санкт-Петербург – город с особой атмосферой, город-памятник, город-музей. Его красота мало кого может оставить равнодушным. Во многом это благодаря нестареющей уникальной архитектуре: величественные дома, дворы-колодцы, лепнина в парадных, камины при входе. Все это создает неповторимый петербургский стиль», – отметил Четырбок.