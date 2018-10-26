Выдачу полисов ОМС нового образца приостановят с 1 ноября

Граждане РФ смогут получить полис обязательного медицинского страхования (ОМС) нового образца до 1 ноября 2018 года. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Московский городской фонд ОМС.

Полисы снова начнут менять с 1 января 2019 года. Сроки действительны на всей территории России.

Согласно законодательству, россияне могут поменять страховую медицинскую организацию не чаще одного раза в год. В этом правиле есть исключение – переезд в другой регион.

Новые полисы единого образца ввели в 2011 году. Старые, появившиеся в 1998 году, продолжают действовать, но по ним могут отказать в медпомощи, если случай не экстренный.

«Кассир магазина не в состоянии знать, как выглядят все валюты мира. Так и в ОМС, медицинская организация не может помнить, как выглядят старые полисы ОМС 86 регионов России. Поэтому я бы рекомендовал всем владельцам старых полисов их поменять», сказал директор Московского городского фонда ОМС Владимир Зеленский.