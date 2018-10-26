Петербуржцам вернут деньги за билеты на поезда до Сочи, отмененные из-за ливней

РЖД вернет деньги пассажирам из Петербурга и других городов России, которые не смогут добраться в Сочи в связи с режимом ЧС, объявленным из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Между Сочи и Северной столицей отменили следующие поезда: №116 оправлением из Адлера 25 октября и №36, который должен был выйти из Адлера 26 октября. На участке Краснодар – Адлер отменили поезд №35 Санкт-Петербург – Адлер, прибывший на станцию Краснодар 26 октября.

Возврат средств будет производиться без удержания платежей и сборов. Деньги можно получить в любое время во всех кассах РЖД.

Режим ЧС в Сочи был введен в четверг, 25 октября. Из-за дождей с середины недели в городе были размыты автомобильные дороги, подтоплены дома и различные социальные объекты.

В Туапсинском и Апшеронском районах Краснодарского края в результате наводнения, по предварительным данным, погибли шесть человек. Судьба еще одного неизвестна, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в оперативных службах региона.