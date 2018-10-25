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Петербург 26 октября накроет туман с мокрым снегом

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© Фото: Instagram / @slanni_spb

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Северная столица постепенно привыкает к грядущей зиме.

Сотрудники ФГБУ «Северо-Западное УГМС» предупреждают петербуржцев о непогоде 25 октября. В пятницу в Северной столице ожидается снег, сообщили в пресс-службе учреждения.

Осадки в городе ждут на протяжении дня. Утром и ночью на дорогах прогнозируется гололедица, а местами в Петербурге будет туман.

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В пресс-службе городского управления МЧС отметили, что при мокром снеге с дождем стоит воздержаться от поездок на личном транспорте. Помимо этого, стоит приготовиться к отключению света из-за возможного нарушения подачи энергии.

Ранее специалисты выяснили, что Нева начнет покрываться льдом с 8 декабря. Это на несколько дней позднее, чем обычно.

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