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«Нажали на кнопочку, совпало – давай»: депутат Госдумы предложила запретить сайты и приложения для знакомств

Автор:

Тамара Плетнева
© Фото: duma.gov.ru

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Ранее Тамара Плетнева выступила против сексуальных отношений россиянок и иностранцев.

Депутат Государственной думы Тамара Плетнева предложила блокировать сайты и приложения для знакомств. Об этом сообщает агентство «Москва».

По словам председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, такие сервисы негативно влияют на отношения между мужчиной и женщиной. Она отметила, что хотела бы не только ограничить доступ к подобным сайтам и приложениям, но и ко всему интернету в целом.

«Мы дружили, договаривались как-то, ходили свататься, представлялись родителям, а уже потом женились, регистрировались обязательно. А тут чего? Нажали на кнопочку, совпало – давай, да», – сказала Плетнева.

Она отметила, что иногда собеседником в интернете может оказаться «какой-нибудь аферист, какой-нибудь больной». Депутата добавила, что многие считают сеть местом, где любого можно «опорочить и ни за что не отвечать».

Незадолго до Чемпионата мира по футболу, который летом 2018 года проходил в России, Плетнева сказала, что россиянкам не стоит заниматься сексом с иностранцами.

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