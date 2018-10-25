«Метрострой» пообещал расплатиться с рабочими за сентябрь в середине ноября

В «Метрострое» прояснили ситуацию с задержкой зарплат рабочим подрядных организаций. В компании пообещали расплатиться за август до конца октября, а за сентябрь – 15 ноября.

Сотрудники отказались выходить на работу из-за очередных проблем с финансами. По данным на 1 сентября, задолжность перед персоналом ЗАО «СМУ-11 Метрострой» составляла почти 61 млн рублей. Рабочие решили 25 октября дойти до офиса организации на Загородном проспекте, чтобы обсудить ситуацию.

В «Метрострое» отметили, что есть проблемы с приемкой и оплатой выполненных работ. «Основная причина сегодня – это отставание приемки заказчиком выполненных работ. Кроме того, существенно сказывается на движении финансовых средств система банковского сопровождения, обязательная для подрядчиков. Проведение платежей, в том числе на заработную плату, в ряде случаев достигает месяца и более», – скахади в компании.

Одной из причин проблем также называют госконтракты на строительство станций. Рабочим предусмотрены выплаты в размере от 11 тыс. до 35 тыс. рублей, хотя средняя зарплата сотрудников превышает 50 тыс. рублей в месяц. Разницу компенсируют с помощью кредитных средств.

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Представитель «Метростроя» подчеркнул, что рабочих можно перераспределить, но в таком случае у строителей будет небольшая зарплата.

Жалобы на задержку денег поступают не в первый раз. В начале марта рабочие устроили забастовку. Вскоре в отношении руководителя организации «СМУ-11 Метрострой» Андрея Морозова возбудили уголовное дело, а сотрудникам стали отдавать положенные по закону деньги.

Спустя два месяца ситуация так и не нормализовалась. По словам рабочих, в середине мая они получили средства за март. В июне в «Метрострое» заявили, что долги перед строителями «Новокрестовской» и «Беговой» были закрыты.