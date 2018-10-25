Петербургским водителям посоветовали перейти на зимнюю резину к 27 октября

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что 27 и 28 октября на дорогах Северной столицы ожидается гололедица. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Колесов отметил, что из-за ночных заморозков в Петербурге может образоваться сложная ситуация на дорогах, поэтому автовладельцам стоит сменить резину на зимнюю. По его словам, в «день жестянщика» будет непросто попасть в шиномонтаж из-за очередей.

«Но есть второй вариант, остаться дома до конца месяца и подождать очередного потепления, которое произойдет в начале ноября. Как было бы красиво в городе в начале следующей недели, только общественный транспорт и единичные машины», – добавил синоптик.

Ранее специалисты выяснили, что Нева начнет покрываться льдом с 8 декабря. Это на несколько дней позднее, чем обычно.