Прорыв трубы на Измайловском, при котором погибли два человека, объяснили износом сетей

Гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин заявил, что прорыв трубы в Петербурге, при котором погибли два человека, мог произойти из-за износа сетей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Слова Цицина прозвучали на встрече с журналистами в Свердловской области, куда чиновник прибыл с рабочим визитом.

«Такие ситуации возможны. Это техногенные ситуации. Почему это произошло – это другой вопрос. Скорее всего, изношены сети. В Петербурге она достаточно изношена», – сказал он.

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Цицин добавил, что более подробную информацию он узнает в начале следующей недели, когда окажется в Северной столице.

Инцидент на Измайловском проспекте произошел в ночь на 28 сентября. Возле здания, в котором находится кафе «Типичный Питер», лопнула труба 1992 года, в результате чего погибли два человека и пострадало несколько машин.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек. В настоящее время расследование дела продолжается.