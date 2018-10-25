Минтранс предложил ввести скидки на проезд в общественном транспорте днем

Министерство транспорта РФ прорабатывает возможность введенич динамических тарифов на проезд в метро, автобусах и троллейбусах. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве.

По мнению властей, нововведение поможет решить проблему полупустого дневного транспорта и частично разгрузить его утром и вечером. Помимо этого, новые тарифы позволят экономить пенсионерам, домохозяйкам и людям с гибким графиком работы.

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Конкретные предложения в настоящий момент прорабатываются. Эксперты отметили, что власти должны будут предложить более комфортные условия для проезда в час пик, чтобы избежать недовольства граждан.

Член совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при Совете Федерации Евгений Корчаго подчеркнул, что динамические тарифы уже используются в ряде стран. По его словам, в час пик проезд в общественном транспорте Лондона стоит на 17% дороже, чем в остальное время.