Милонов сорвал открытие ЛГБТ-кинофестиваля в Петербурге

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов сорвал открытие ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» в Петербурге. Инцидент произошел вечером 24 октября.

Организаторы фестиваля рассказали, что парламентарий попытался заблокировать вход в кинотеатр на площади Александра Невского.

«Когда его попытка заблокировать вход в кинотеатр не удалась, он отправился в отделение полиции, где составил полное клеветы заявление. По этой причине площадку были вынуждены посетить спецслужбы с проверкой, и наше ожидание растянулось на часы», – говорится в группе мероприятия во «ВКонтакте».

Представитель организации «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» Алексей Назаров со ссылкой на адвоката «Выхода» заявил, что когда Милонов вызвал полицию, он якобы заявил о захвате заложников в кинотеатре.

Пресс-секретарь депутата Илья Евстигнеев сказал, что парламентарий о таком не говорил. По его словам, Милонов проводил общественную инспекцию, во время которой заподозрил пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних.