Точную копию «Титаника» хотят спустить на воду в 2022 году

Австралийский миллионер Клайв Палмер собирается к 2022 году построить копию лайнера «Титаник». Об этом сообщается на сайте его компании Blue Star Line.

Впервые Палмер хотел создать судно в начале 2010-х годов, но в 2015 году проект был заморожен. Спустя несколько лет бизнесмен решил вернуться к своему замыслу.

По словам миллионера, первый двухнедельный круиз «Титаника» состоится из Сингапура в Дубай. После этого судно направится в Саутгемптон и начнет путешествовать в Нью-Йорк по маршруту оригинального лайнера.

Пароход «Титаник» был создан в 1912 году. Во время первого рейса он столкнулся с айсбергом и потерпел крушение в ночь с 14 на 15 апреля. В результате инцидента погибли 1496 человек.