Исторический дом на Херсонской улице спасли от сноса из-за бюрократической ошибки

Градозащитникам удалось отменить планы по сносу дома №15-17 под литерой А на Херсонской улице. Об этом сообщили в пресс-службе депутаты Законодательного собрания Петербурга Дениса Четырбока

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) в 2016 году разрешил снос дореволюционного дома. Решение было принято на основании неверных данных технического паспорта здания.

Сооружение было построено в 1868 году, однако в документах говорилось, что его возвели в 1979 году. Жители Центрального района выступили против сноса дома, поэтому пытались доказать ошибку в бумагах.

Депутат Четырбок направил запрос в Росреестр, сотрудники которого подтвердили исторический статус здания. После этого он обратился к прокурору Сергею Литвиненко и вице-губернатору Игорю Албину. Чиновник заверил, что с учетом обновлённых данных здание снесено не будет.