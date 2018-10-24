Директор завода «Авангард» Михно признал вину по делу о гибели пятерых человек

Георгий Михно, директор завода «Авангард» под Гатчиной, где при взрыве погибли пять человек, признал свою вину по делу о ненадлежащем контроле за организацией рабочего процесса. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Ленинградской области.

Руководитель «Авангарда» собирается сотрудничать со следствием. Меру пресечения Михно изберут в четверг, 25 октября.

Прежде следователи предъявили обвинение главному инженеру завода по аналогичной статье. Его отправили под домашний арест.

Взрыв под Гатчиной произошел в минувшую пятницу, 19 октября. Разбор завалов завершили на следующий день, сообщалось, что в результате инцидента погибли лишь четыре человека.

Через несколько дней было обнаружено тело пятой жертвы. Под завалами нашли погибшего гражданина Таджикистана, который работал на заводе.