Чиновникам разрешат принимать подарки в виде цветов и полиграфической продукции

Правительство РФ подготовило законопроект, устанавливающий перечень разрешенных подарков для госслужащих. Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров.

Чиновники смогут принимать в качестве подарка цветы и «полиграфическую продукцию с логотипом государственного органа, органа местного самоуправления или организации».

Помимо этого, госслужащим разрешат получать более ценные вещи в случае, если их вручили в качестве награды по месту работу или от имени вышестоящей организации. Отмечается, что процесс будет регулироваться специальными нормативами.

Подарки, которые окажутся запрещенными, будут признавать государственной или муниципальной собственностью.

Законопроект также предусматривает отмену нормы, которая запрещает чиновникам принимать любые подарки дороже 3 тыс. рублей. Такой закон действует с конца 2008 года.