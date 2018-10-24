Смольный выплатит ветеранам по 7 тысяч рублей к 75-летию освобождения Ленинграда от блокады

Законодательное собрание Петербурга одобрило законопроект о единовременной выплате по 7 тыс. рублей ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также жителям блокадного Ленинграда. Документ был принят в первом чтении на заседании в среду, 24 октября.

Средства получат не только ветераны и блокадники, но и несовершеннолетние узники концентрационных лагерей и гетто. Всего выплаты распределят среди почти 125 тыс. человек.

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Помимо этого, по 3 тыс. рублей выдадут детям войны, то есть жителям Северной столицы, родившимся с июня 1928 года по сентябрь 1945 года. В настоящее время в городе проживают 278 тыс. таких граждан.

Представитель губернатора в Законодательном собрании Юрий Шестериков отметил, что выплаты приурочены к 75-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков. Празднование состоится в январе 2019 года.