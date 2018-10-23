Первую игорную зону России «Азов-Сити» закроют 31 декабря

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому с 31 декабря 2018 года начнется ликвидация игорной зоны «Азов-Сити». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закрытие «Азов-Сити» связано с созданием нового комплекса в Красной Поляне в Сочи. Согласно законодательству, в одном регионе может быть только одна игорная зона.

«Азов-Сити» находится в Щербиновском районе Краснодарского края. Это первая официальная игорная зона в России.

Комплекс появился летом 2009 года после запрета игорного бизнеса в стране за исключением специально отведенных мест – в Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, а также в Калининградской области. В прошлом году «Азов-Сити» посетили более 460 тыс. человек, сообщает ТАСС.