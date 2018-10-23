В Китае открыли самый длинный морской мост в мире

В Китае состоялось торжественное открытие моста, который связывает Гонконг с материковой частью страны. Переправа протяженностью 55 км стала самым длинным морским мостом в мире.

Торжественная церемония прошла в городе Чжухай на южном берегу провинции Гуандун. В ней принял участие глава КНР Си Цзиньпин, сообщает Associated Press.

В общей сложности мост проходит через 11 городов. Он позволяет проехать путь примерно за 30 минут, а не за несколько часов, как было ранее.

Строительство обошлось в 20 млрд долларов. Мост возводили больше девяти лет. Предполагается, что переправа прослужит не менее 120 лет.