Роналду про обвинения в изнасиловании: Правда всегда выясняется

Футболист Криштиану Роналду впервые прокомментировал обвинения в изнасиловании Кэтрин Майорги из США. Об этом сообщает BBC.

По словам нападающего «Ювентуса», он счастливый человек, который наслаждается футболом и жизнью, а остальное для него не имеет значения.

«Я не собираюсь врать в этой ситуации. Я очень счастлив. Мои адвокаты уверены [в исходе дела], как и я», – подчеркнул Роналду.

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Он добавил, что правда всегда выясняется.

В сентябре 2018 года немецкое издание Der Spiegel опубликовало рассказ 34-летней Майорги, которая заявила, что Роналду изнасиловал ее в 2009 году в одном из отелей Лас-Вегаса.

Футболист отверг все обвинения, однако полиция возобновила расследование дела. Роналду отстранили от выступлений за сборную Португалии. Несмотря на это, «Ювентус» поддержал игрока.