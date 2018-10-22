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Коллекцию «Пассажиравтотранса» пополнил раритетный автобус со стоматологическим кабинетом

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© Фото: avtobus.spb.ru

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«Икарус 630» – единственный представитель 600-й серии в России и один из последних в мире.

В коллекции исторических автобусов петербургского «Пассажиравтотранса» появился редкий экземпляр – «Икарус 630» 1967 года. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Транспортное средство прибыло в Северную столицу из Казахстана. «В город на Неве он был доставлен на эвакуаторе с частичной погрузкой, поэтому можно сказать, что долгий путь автобус прошел на собственных колесах», – отметили в «Пассажиравтотрансе».

Особенность автобуса – стоматологический кабинет. В прошлом его также использовали для нужд федерации автоспорта и перевозки картофеля.

«Отметим, что он является одним из восьми сохранившихся в мире автобусов Ikarus 630. В России это единственный представитель венгерских автобусов 600-й серии», – добавили в «Пассажиравтотрансе».

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