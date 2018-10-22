Фестиваль света в Петербурге: чего ждать от праздника с 3 по 5 ноября

В Петербурге в начале ноября в очередной раз состоится Фестиваль света. В 2018 году бесплатное мероприятие пройдет с 3 по 5 ноября.

Площадкой третьего фестиваля станет СКК «Петербургский» и Московский парк Победы. Об этом сообщили в комитете по развитию туризма.

Темой праздника будет космос, цифровые технологии и будущее. В Смольном подчеркнули, что СКК, построенный к Олимпиаде 1980 года, символизирует спортивные победы страны.

Видеопроекции у СКК вместе с лазерным шоу при участии квадрокоптеров будут показывать 3 и 4 ноября в 20:00. Программы будут постоянно повторяться вплоть до 23:30.

Световые инсталляции, интерактивные площадки и мобильный планетарий появятся в Московском парке Победы 3, 4 и 5 ноября. Посмотреть их можно будет с 18:00 до 23:00.