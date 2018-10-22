Второй выход с «Василеостровской» появится на 11-й линии В. О. неподалеку от Среднего проспекта

Второй выход со станции метро «Василеостровская» появится между домами №34 и №40 по 11-й линии В. О. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на проект планировки территории, который подготовило ЗАО «Институт "Трансэкопроект"».

«Территория проектирования расположена в Василеостровском районе Петербурга, в его юго-восточной исторической части, где сосредоточены основные объекты общественного назначения, памятники истории и архитектуры, высшие и средние учебные заведения, включая СПбГУ», – сообщается в документах.

Читайте также:

У станции «Приморская» появится второй выход на улице Беринга

В зону строительства вестибюля могут попасть несколько памятников архитектуры, в том числе здания, где располагались Высшие женские курсы. Предполагается, что для работ придется снести два дома – №38А и №38Т.

Согласно проекту, второй вестибюль будет пропускать до 57 тыс. пассажиров в сутки. В нем разместят четыре эскалатора.