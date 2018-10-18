Дочь Буша: В Белом доме живут настоящие призраки

Дженна Буш-Хагер, дочь экс-президента США Джорджа Буша-младшего, рассказала, что в Белом доме водятся призраки. Об этом сообщает Huffington Post.

По словам Буш-Хагер, однажды ночью в одной из комнат здания начала играть музыка 1920-х годов. Через неделю история повторилась, только в этот раз звучало оперное пение.

Дочь бывшего президента отметила, что рассказала о случившемся своему знакомому, работавшему в Белом доме. Тот ответил, что сталкивался с подобным.

Буш-Хагер считает, что у призраков были добрые намерения. «Они были дружелюбными», – добавила она.