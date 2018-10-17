Петербургские депутаты запретили детям ночные прогулки по кладбищам и стройкам

Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли в третьем чтении законопроект, который расширяет список мест, где нельзя находиться несовершеннолетним. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия», которая была автором инициативы.

«В Петербурге, как и в подавляющем большинстве регионов России, несовершеннолетним запрещено посещать бары и рюмочные. Опрошенные нами эксперты предложили распространить это ограничение на кальянные и специализированные вейп-кафе, а также на букмекерские конторы», – заявил парламентарий Александр Тетердинко.

В частности, детям нельзя находиться в ночное время без сопровождения взрослых на кладбищах, стройках, в канализационных коллекторах и гаражах, подвалах, чердаках и крышах.

За нарушение несовершеннолетних смогут задерживать, а родителей – штрафовать на сумму в размере до 3 тыс. рублей. «Если несовершеннолетний будет обнаружен в кальянной, вейп-кафе или букмекерской конторе, данные организации будут оштрафованы на 15-20 тысяч рублей», – добавил Тетердинко.