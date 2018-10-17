Госстройнадзор выдал «Лахта Центру» разрешение на ввод в эксплуатацию

Петербургский небоскреб «Лахта Центр» получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Документ опубликовала служба государственного строительного надзора и экспертизы Северной столицы.

В пресс-службе АО «МФК "Лахта Центр"» подчеркнули, что открытия многофункционального комплекса остается около года. За это время будет завершена отделка и установка оборудования, а также работы по благоустройству.

Точная дата открытия комплекса будет известна ближе к моменту полной готовности.

«Лахта Центр» – самый северный и самый высокий небоскреб в России и Европе. Его высота составляет 462 метра, а общая площадь – около 400 тыс. кв. м.

Строительство небоскреба началось в 2012 году на средства «Газпрома». По оценке компании, башня обошлась в 155 млрд рублей или 2,5 млрд долларов.

Генеральным подрядчиком выступает турецкая Renaissance Construction. В здании, помимо офисов «Газпрома», планируют разместить планетарий, двухуровневый ресторан, спортивный комплекс, смотровую площадку и детский научно-образовательный центр.