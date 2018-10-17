В России обяжут поисковики удалять ссылки на пиратские сайты без суда

Работающие в России поисковики обяжут удалять ссылки на сайты с пиратским контентом во внесудебном порядке. Соответствующие поправки разрабатывают в Министерстве связи и массовых коммуникаций и в Министерстве культуры, сообщают «Ведомости» и «Коммерсант».

Ссылки на пиратские сайты поисковикам придется убирать по жалобам правообладателей. За отказ предусмотрен штраф, размер которого в настоящее время не называется. Помимо этого, поисковики обяжут показывать порталы с легальным контентом в приоритетном порядке.

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Планируется, что «Яндекс», Mail.ru Group и Google в ближайшее время подпишут с правообладателями меморандум об удалении ссылок на пиратские сайты во внесудебном порядке.

Поправки в законодательство, предположительно, будут подготовлены на основе законопроекта Минкультуры, представленного в 2017 году. Представители «Яндекса» раскритиковали предложения ведомства, поскольку они могут спровоцировать злоупотребления при блокировке сайтов.