Европейский университет проведет курс об участии петербуржцев в политической и общественной жизни

Европейский университет в Петербурге проведет учебную программу о гражданском участии в различных сферах общественной и политической жизни. Она будет называться «Гражданский ликбез», сообщили в пресс-службе вуза.

«Если вы интересуетесь современными формами гражданского участия, партиципацией, актуальными трендами в проектировании городов и городской среды, но пока не знаете об этом достаточно, хотите расширить свой кругозор и, возможно, стать участником или инициатором подобных проектов – эта программа для вас», – отметили в ЕУ.

Курс будет длиться семь дней. Лекторами выступят социальные ученые, сотрудники университета, чиновник из Смольного и другие эксперты.

Число мест в бесплатной программе ограничено. Предварительная регистрация открыта до 1 ноября.

В августе Европейский университет после длительных разбирательств смог вернуть образовательную лицензию. Учебный год в вузе начался 1 октября.