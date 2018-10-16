Картина дня: отношения РПЦ и Константинополя, отравление ртутью и автобус на тротуаре

Главной темой дня, по версии «Монитора», стал разрыв отношений между Русской православной церковью и Константинопольским патриархатом.

В понедельник, 15 октября, было принято решение о прекращении евхаристического общения, то есть канонического единства церквей. Оно позволяло их последователям беспрепятственно участвовать в таинствах в другой церкви.

Основанием для решения стало намерение Константинополя предоставить автокефалию украинской церкви, то есть признать Украину своей канонической территорией.

Теперь РПЦ и Вселенский патриархат не смогут проводить совместные богослужения. У прихожан РПЦ не будет возможности причащаться и совершать таинства в храмах Константинопольского патриархата.

Подобное уже происходило в феврале 1996 года. Отношения между РПЦ и Константинополем восстановились через несколько месяцев.

Второй темой, согласно «Монитору», стало отравление семи детей парами ртути в Петербурге. Первыми об этом написали Gazeta.Spb (09:15), Regnum (09:55) и «Мойка78» (10:15).

В общей сложности уже семь школьников из Невского района Петербурга были госпитализированы с отравлением парами ртути. По информации районной администрации, 28 сентября дети начальных классов школы № 339 играли с найденной бутылкой со ртутью на площадке скейт-парка рядом со школой.

Специалисты обнаружили превышение предельно допустимой концентрации паров ртути. На лестнице с 1 по 4 этажи предельно допустимая концентрация паров ртути превышена в 1,7 раза, в одном из кабинетов — в 2 раза, на площадке скейт-парка — в 30 раз.

Однако на сайте учебного заведения опубликован акт о замерах и их результаты, согласно которому значения ртутных паров оказались в десять раз меньше нормы. Пробы проводились специалистами «Экострой». Родителей уверяют, что к сообщениям СМИ нужно относиться критично.

Третьей темой, по данным «Монитора», стал водитель автобуса в Ломоносове, который проехал по тротуарам. Оперативнее всех об этом сообщили «Мой район» (12:30), Gazeta.SPb (12:40) и «Фонтанка» (14:00).

Мужчина по неизвестной причине вез пассажиров в автобусе маршрута №7Л по тротуару, там же он высаживал горожан. В отношении водителя вскоре возбудили дело об административном правонарушении.

В транспортной компании «Вест-Сервис», обслуживающей маршрут, заявили, что сотрудник после инцидента был снят с рейса, в ближайшее время его уволят.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Мойка78», Gazeta.SPB и «Невские Новости».