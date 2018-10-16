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На набережной Фонтанки проложили велодорожки от Гороховой до Старо-Петергофского (ФОТО)

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© Фото: gcup.spb.ru
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    Общая протяженность маршрута в центре города превышает 11 км.

    В центре Петербурга завершили обустройство нового участка велодорожек. Выделенные полосы появились на набережной реки Фонтанки от Гороховой улицы до Старо-Петергофского проспекта, сообщили в СПб ГКУ «Городской центр управления парковками».

    Протяженность каждой велодорожки составила 2,5 км. На них потратили из городского бюджета 9,8 млн рублей. Работами занималась компания «Промышленно-Инвестиционная группа».

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    Теперь общая длина веломаршрута в центре Петербурге достигла 11,2 км. На двухколесном транспорте можно проехать от Невы до Старо-Петергофского проспекта.

    В СПб ГКУ «Городской центр управления парковками» отметили, что приемка работ еще не завершена.

    В 2017 году в Петербурге появилось около 40 км новых велодорожек. Планируется, что в текущем году в городе обустроят маршруты почти такой же протяженности. Контракты на новые дорожки были заключены в минувшем мае.

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