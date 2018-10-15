Навальному предъявят обвинение по уголовному делу 2016 года о клевете

Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что следователь намерен предъявить ему обвинение по уголовному делу, возбужденному в 2016 году. Об этом он рассказал в своем видеоблоге.

По словам Навального, речь идет о деле за «клевету, соединенную с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления». Оно было возбуждено в мае 2016 года по заявлению бывшего следователя МВД Павла Карпова.

Экс-сотрудник ведомства обвиняет Навального в том, что тот публиковал в интернете ссылки на фильм «Каста неприкасаемых». В нем говорится, что Карпов якобы причастен к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в 2009 году. Ранее Мещанский суд Москвы признал утверждение не соответствующим действительности.

Летом 2016 года у Навального провели обыск и изъяли технику. Через несколько месяцев прокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение и не стало направлять дело в суд.

Накануне, 14 октября, Навальный вышел из спецприемника в Москве, где он отбывал 20 суток административного ареста за сентябрьскую акцию против пенсионной реформы.