Атомный ледокол «Лидер» обойдется бюджету РФ в 99 млрд рублей

Власти России планируют построить первый атомный ледокол «Лидер» за почти 100 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на документы правительства.

Стоимость ледокола составит 98,6 млрд рублей без учета НДС и дополнительных расходов. Всего на него потратят около 115 млрд рублей.

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Деньги на строительство выделят из бюджета России в 2020 году. На разработку рабочей конструкторской документации «Роснефть» выделит судоверфи «Звезда» аванс в 3,5 млрд рублей.

Контракт на первый «Лидер» подпишут в 2019 году, его построят к 2027 году. Строительство двух других судов назначено на 2023 год.

Ледокол «Лидер» сможет преодолевать льды толщиной до 4,3 метра. Он предназначен для круглогодичной проводки судов по Северному морскому пути.