Изъятые водительские права будут возвращать только после оплаты штрафов

Водителям, которые лишились прав за нарушение закона, будут возвращать документы после оплаты всех штрафов. Соответствующие изменения утвердило правительство РФ.

Доказать оплату можно, предъявив соответствующие квитанции, либо после того, как информация появится в государственной информационной системе.

Помимо этого, в случае, если права отобрали за управление в нетрезвом виде, водитель обязан пройти медицинское освидетельствование. Врачи должны убедиться в отсутствии противопоказаний к управлению транспортным средством.

В настоящее время документы могут отобрать не только за вождение в пьяном виде. Лишением прав наказывается отсутствие регистрационных знаков на транспортном средстве, неправильное использование световых прибором, выезд на встречную полосу, превышение скоростного режима более чем на 60 км/ч и другие нарушения ПДД.