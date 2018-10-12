Возле Казанского собора у фотографа изъяли сову из Красной книги Петербурга

На Казанской площади в Петербурге спасли сову, с которой предлагали фотографироваться туристам и жителям города. Об этом рассказали в комитете по природопользованию.

Нарушение закона у памятника Кутузову выявили инспекторы комитета. Они забрали птицу у молодого человека, о котором сообщили неравнодушные жители Северной столицы.

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Парень вине не признал. Он заявил, что просто разменивал 500 рублей и не предоставлял платные услуги. Ему грозит штраф за административное правонарушение.

Как оказалось, птица — ушастая сова, редкий вид, занесенный в Красную книгу Петербурга. Ее направили в центр реабилитации диких животных. После лечения птицу отпустят на свободу.

«Ветеринары по запаху из клюва совы предположили, что у нее внутренняя инфекция, также у птицы обломаны перья на хвосте и крыльях, сбит кожный нарост на клюве. В ближайшее время ей сделают рентген», — добавили в Смольном.