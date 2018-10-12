Смольный обратился в полицию из-за испорченных вандалами фигур на доме Бенуа

Чиновники из администрации Петербурга направили в полицию заявление об испорченных головах горгон на фасаде дома Бенуа на проспекте Римского-Корсакова. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Неизвестные заклеили гипсовой смесью восемь лиц на памятнике архитектуры федерального значения. Инцидент произошел еще 10 октября. К настоящему времени сотрудники «Жилкомсервис №2 Адмиралтейского района» очистили все фигуры.

Проверкой происшествия занимаются полицейские. По мнению чиновников, действия вандалов подходят под статью 243 Уголовного кодекса РФ о повреждении объектов культурного наследия.

Дом Бенуа был построен в начале XIX века. В нем жили архитектор В. Баженов, декабрист И. Долгоруков, семья архитекторов и художников Бенуа и Лансере.