В Татарстане задержали главу российской ячейки запрещенного «Хизб ут-Тахрир»

Силовики задержали в Татарстане руководителей российской ячейки запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

В службе отметили, что задержанные по указанию куратором из-за границы «координировали антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания теократического унитарного государства – так называемого «всемирного халифата», и направленную на свержение законной власти, в том числе террористическими методами».

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При задержании спецслужбы обнаружили у подозреваемых большое количество запрещенных в России пропагандистских материалов, документации и средств связи.

«Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Задержанные лица арестованы», – добавили в ФСБ.