Смольный попросили запретить создание новых окон в исторических зданиях Новой Голландии

Чиновников из правительства Петербурга попросили приостановить работы по созданию проемов для окон в кровле Лесного склада Новой Голландии. С соответствущим требованием обратился депутат Законодательного собрания Алексей Ковалев.

По словам парламентария, мансардные окна, не предусмотренные историческим проектом, «вызывающе диссонируют с архитектурным обликом Новой Голландии». Ковалев отметил, что здание считается частью объекта культурного наследия федерального значения «Склады лесные (три) с аркой».

«Установка мансардных окон на кровле, обращенной на площадь Труда и Конногвардейский бульвар – беспрецедентно вызывающее решение. Я считаю это наглым вторжением в исторический облик памятника, в результате которого искажен хрестоматийный вид на Новую Голландию», – заявил депутат.

Новую Голландию после первого этапа реконструкции открыли в 2016 году. Работы проводила компания Millhouse LLC. Здания складов и другие помещения после следующего этапа ремонта откроют для посетителей в 2020-2021 годах.

Фото: пресс-служба «Справедливой России»