В Петербурге разрешили торговать корюшкой на две недели дольше

Власти Петербурга продлили срок продажи корюшки на улицах города на две недели. Соответствующее решение принял комитет имущественных отношений.

Прежде торговать рыбой можно было лишь месяц – с 15 апреля по 15 мая. Согласно поправкам в постановление городского правительства, период продлили до конца мая.

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Отмечается, что изменения связаны с обращениями предпринимателей. В качестве аргумента они указывали, что фактический сезон корюшки в Петербурге длится дольше одного месяца.