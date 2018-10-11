Главный синоптик Петербурга: В Северной столице наступило бабье лето

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что в Северной столице наступило полноценное бабье лето. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Липы выкрасила осень... С первым солнечным днем бабьего лета, оно, на этот раз, обещает быть полноценным, с недельку», – отметил Колесов.

Один из подписчиков синоптика подчеркнул, что в Петербурге редко бывает бабье лето. «Особенно в середине октября», – добавил Колесов.

В Северной столице в четверг, 11 октября, ожидается до 13 градусов тепла. Осадков в городе не будет.