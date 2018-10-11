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В Петербурге 11 октября будет сухо и облачно

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© Фото: Instagram / @jacksonphardin

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Воздух в городе прогреется до +13 градусов.

В Северной столице в четверг, 11 октября, ожидается облачная погода. Об этом сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

По данным синоптиков, на протяжении всего дня не будет осадков. Скорость ветра местами будет подниматься до 7 м/с.

Температура воздуха достигнет отметки в +13 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Рассвет – 07:27, закат – 18:01.

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