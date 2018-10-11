В Петербурге 11 октября будет сухо и облачно

В Северной столице в четверг, 11 октября, ожидается облачная погода. Об этом сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



По данным синоптиков, на протяжении всего дня не будет осадков. Скорость ветра местами будет подниматься до 7 м/с.



Температура воздуха достигнет отметки в +13 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.



Рассвет – 07:27, закат – 18:01.