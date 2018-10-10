Лиам Нисон: На съемках нового фильма меня узнала лошадь, с которой мы уже работали вместе

Актер Лиам Нисон рассказал, что его узнала одна из лошадей, которая вместе с ним снималась в фильме братьев Коэнов «Баллада о Бастере Краггсе». Об этом он рассказал изданию Page Six.

По словам Нисона, конь вспомнил его на съемочной площадке картины. Он отметил, что они в прошлом уже снимались вместе в вестерне.

«Когда мы работали вместе, я о нем заботился, давал лакомства и яблоки», – сказал Нисон.

Он подчеркнул, что конь, увидев его, радостно раздал и стал бить копытами.

Голливудский актер Рассел Кроу рассказал, что у него был подобный случай. Он заявил, что снимался с одной и той же лошадью в «Робин Гуде» и в «Отверженных». «Друзья на всю жизнь», – написал Кроу в Twitter.